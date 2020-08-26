Поветкин высказался о Фьюри, с которым может провести титульный бой

Временный чемпион мира по версии WBC Александр Поветкин поделился мнением о чемпионе Тайсоне Фьюри. После победы над Диллианом Уайтом Поветкин стал официальным претендентом на чемпионский титул, которым владеет Фьюри.

«Фьюри? Хороший и сильный боксёр. Может, не такой техничный как Джошуа. Но Фьюри произвёл хорошее впечатление», — передаёт слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Поветкин довольно неожиданно нокаутировал Уайта в пятом раунде. При этом российский боксёр в четвёртом раунде дважды оказывался в нокдауне. Судьбу боя решил мощный апперкот, которым Поветкин попал в подбородок Уайта. Промоутер британца уже заявил, что соперники проведут бой-реванш. Предполагается, что победитель встретится с Фьюри.