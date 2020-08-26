Поветкин ответил на вопрос о бое Харитонов — Уильямс

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал об ожиданиях от поединка с участием россиянина Сергея Харитонова и американца Дэнни Уильямса.

Напомним, 40-летний Харитонов и 47-летний Уильямс выйдут на ринг на боксёрском турнире в Химках, который состоится 11 сентября. Этот поединок возглавит кард вечера. Для россиянина это будет дебют в боксе, американец, в частности, известен тем, что в 2004 году ему удалось нокаутировать легендарного боксёра Майка Тайсона.

«Чувствую себя нормально, всё хорошо. Бой Харитонова против Уильямса? Буду болеть за Серёгу, Уильямса не видел. У Серёги все шансы победить. Не видел его давно, не знаю, в какой форме находится Харитонов», — передаёт слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.