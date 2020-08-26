Поветкин: желаю, чтобы Тайсон и Джонс не покалечили друг друга

Российский боксёр Александр Поветкин и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказали, что думают о выставочном поединке с участием легендарных боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса. Напомним, изначально планировалось, что бой Тайсон — Джонс состоится 12 сентября, но впоследствии поединок перенесли на 28 ноября.

«Это великие ребята. Будет интересно посмотреть этот бой. Желаю им здоровья, чтобы друг друга не покалечили», — передаёт слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«И тот и другой звёзды. Но мы должны понимать, что это будет выставочный бой. Это не тот бой, где что-то стоит на кону», — сказал Рябинский.

На счету Тайсона 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и шесть поражений, у Джонса 66 побед (в том числе 47 нокаутом) и девять поражений.