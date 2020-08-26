Хабиб Нурмагомедов попал в топ-10 россиян по заработку в «Инстаграме»

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов занял десятое место в списке российских пользователей «Инстаграма» с наибольшим заработком, составленным российской редакцией издания Forbes. Годовой заработок Нурмагомедова от публикации рекламы оценили в $ 600 тыс. На бойца подписаны 21,2 млн пользователей.
Первую тройку рейтинга составили телеведущая и блогер Ксения Собчак, певица Полина Гагарина и блогер Ида Галич. Их годовой заработок — $ 1,48 млн, $ 890 тыс. и $ 845 тыс. соответственно.
31-летний Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Его последним соперником был Дастин Порье, который проиграл ему в сентябре 2019 года. Следующим соперником Хабиба будет Джастин Гэтжи, поединок состоится 24 октября. Всего на его счету 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.
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