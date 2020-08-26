Немков порадовался, что его бой с Бейдером не остановили раньше

Российский боец MMA Вадим Немков прокомментировал победу в поединке с американцем Райаном Бейдером. Напомним, Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде боя, состоявшемся в минувшие выходные, и стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.

«Когда я попал ногой, не ожидал, что он поднимется. Поначалу я больше обозначал добивание, чтобы рефери остановил поединок, так как он находился в глухой защите. Обычно, если показываешь работу, это влияет на судью, и он останавливает бой. Но, когда Бейдер начал вставать, старался уже акцентированно попасть ему в голову и добить.

Конечно, ожидал, что судья остановит раньше, но он дал ему два или три шанса. Но это и хорошо, потому что теперь ни у кого моя победа вопросов не вызвала и никто не сказал про преждевременную остановку», — цитирует россиянина News.ru.