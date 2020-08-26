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Тренер Кормье: Даниэлю стоит остановиться, он немного постарел

Тренер Кормье: Даниэлю стоит остановиться, он немного постарел
Бокс/ММА / UFC 0

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье, заявил, что его подопечному не стоит возвращаться в октагон. Ранее Кормье уступил Стипе Миочичу в титульном поединке UFC.

«Кормье стоит остановиться. Ему уже 41 год, он не тот человек, каким был в 27. Кормье немного постарел.
Будет лучше, если он больше не станет драться. Жаль, что он может уйти после такого неудачного боя. Он остаётся одним из лучших в мире. Ему не надо ничего никому доказывать.

Я не хочу, чтобы он снова дрался. Он и сам не хочет, ведь его желание – биться только за титулы», — цитирует Мендеса MMAJunkie.

Кормье и Миочич провели три боя. Первый выиграл Даниэль, но затем он потерпел два поражения. После заключительного боя Кормье сообщил, что завершает карьеру.

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