Тренер Кормье: Даниэлю стоит остановиться, он немного постарел

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье, заявил, что его подопечному не стоит возвращаться в октагон. Ранее Кормье уступил Стипе Миочичу в титульном поединке UFC.
«Кормье стоит остановиться. Ему уже 41 год, он не тот человек, каким был в 27. Кормье немного постарел.
Будет лучше, если он больше не станет драться. Жаль, что он может уйти после такого неудачного боя. Он остаётся одним из лучших в мире. Ему не надо ничего никому доказывать.
Я не хочу, чтобы он снова дрался. Он и сам не хочет, ведь его желание – биться только за титулы», — цитирует Мендеса MMAJunkie.
Кормье и Миочич провели три боя. Первый выиграл Даниэль, но затем он потерпел два поражения. После заключительного боя Кормье сообщил, что завершает карьеру.
- 26 августа 2020
-
15:49
-
15:37
-
15:17
-
14:04
-
13:00
-
12:04
-
11:48
-
11:39
-
11:39
-
11:33
-
11:25
-
11:17
-
11:16
-
10:30
-
10:10
-
10:01
-
09:00
-
00:51
-
00:45
- 25 августа 2020
-
23:42
-
22:34
-
20:30
-
20:20
-
19:24
-
18:18
-
17:27
-
16:04
-
15:00
-
14:01
-
13:02
-
12:00
-
11:00
-
10:14
-
09:42
-
09:01