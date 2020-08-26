«Я – Тим, а не сын!» Цзю-младший эмоционально отреагировал на победу над Хорном

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын знаменитого в прошлом боксёра Кости Цзю, победил соотечественника Джеффа Хорна на турнире в Таунсвилле (Австралия). После окончания боя Цзю эмоционально отреагировал на победу.

«Я — Тим, а не сын!» — сказал боксёр. Таким образом он дал понять, что не хотел бы слышать сравнения с отцом.

Бой был остановлен в 9-м раунде, после того как Хорн отказался продолжать поединок. Таким образом, Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

25-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 16 побед в 16 поединках (в том числе 11 нокаутов). У 31-летнего Хорна 20 побед (в том числе 13 нокаутов), три поражения и одна ничья.