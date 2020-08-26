«Я тебя люблю». Костя Цзю трогательно отреагировал на победу сына Тима
Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поздравил сына Тима с победой над Джеффом Хорном.
Тим Цзю победил Хорна в рамках вечера бокса в Таунсвилле (Австралия). Бой был остановлен в 9-м раунде, после того как Хорн отказался продолжать поединок. Таким образом, Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.
«Только что закончился поединок моего сына Тимохи, который одержал очень важную и нужную победу для своей карьеры. Надеюсь, что мои поклонники перебрались на твою сторону.
Тимоха, хороший бой, хорошая победа, хороший закал на следующие бои. Я тебя люблю. Поздравляю», — сказал Цзю в видео, опубликованном в его «инстаграме».
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