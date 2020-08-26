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Мустафаев встретится с Мойкано на турнире UFC 17 октября

Мустафаев встретится с Мойкано на турнире UFC 17 октября
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Магомед Мустафаев вернётся в октагон 17 октября 2020 года, сообщает MMAJunkie. Соперником россиянина станет бразильский боец Ренато Мойкано. Турнир состоится в Абу-Даби.

Напомним, в главном событии турнира встретятся Брайан Ортега и Корейский Зомби.

Магомед Мустафаев в последний раз выходил в октагон 23 февраля 2020 года на турнире UFC Fight Night 168 и проиграл раздельным решением судей Бреду Ридделлу. На счету Анкалаева 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и трижды потерпел поражение.

Ренато Мойкано в последний раз выходил в клетку 14 марта 2020 года и победил Дамира Хадзовича приёмом в первом раунде. Бразилец провёл в ММА 18 боёв, одержав 14 побед, трижды проиграв и закончив один поединок вничью.

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