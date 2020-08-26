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Волкановски — соперникам: титульный бой вам не дадут просто так

Волкановски — соперникам: титульный бой вам не дадут просто так
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александер Волкановски призвал соперников по дивизиону бороться за право получить титульный поединок.

«Послание всем претендентам в полулёгком весе. Возьмите себя в руки, начинайте драться и заработайте место главного претендента на титул. Титульный бой вам не дадут просто так. Пойдите и заработайте его! И тогда мы вскоре увидимся», — приводит слова Александера Волкановски UFC Australia.

Напомним, Алекс Волкановски победил Макса Холлоуэя, отобрав у него пояс, а в матче-реванше вновь одержал победу над ним.

В качестве основных претендентов на титульный бой Волкановски ранее назвал Забита Магомедшарипова и Корейского Зомби.

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