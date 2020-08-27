Ракич: Рейес и Блахович заслужили титульный бой

Боец UFC Александер Ракич поделился мыслями о поединке Яна Блаховича и Доминика Рейеса за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе.



«Рейес и Блахович заслужили титульный бой. Интересно будет посмотреть за боем Тьягу Сантоса и Гловера Тейшейры, а также за моим боем с Энтони Смитом. Вот эти три боя. Когда они пройдут, мы посмотрим, кто станет претендентом для победителя боя Рейеса и Блаховича.



Мне нужно заявить о себе. Я должен шокировать мир своим выступлением. Сейчас я полностью сосредоточен на поединке с Энтони. После того, как я стану победителем, я решу, что делать дальше и что сказать людям», — приводит слова Ракича MMAJunkie.



Доминик Рейес потерпел лишь одно поражение в UFC, уступив Джону Джонсу единогласным решением судей на турнире UFC 247 в начале года. Дана Уайт намеревался, чтобы Рейес незамедлительно провёл матч-реванш, но Джонс покинул дивизион.



Блахович (26-8) выиграл семь из своих последних восьми поединков, включая победы над Люком Рокхолдом, Роналду Соузой и Кори Андерсоном.