Макгрегор вспомнил, как потерпел поражение от Мейвезера
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вспомнил, как три года назад, 26 августа 2017 года, потерпел поражение в боксёрском поединке с непобеждённым американцем Флойдом Мейвезером, экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях.
«Сегодня три года назад Флойд провёл со мной последний боксёрский поединок. Как же незаметно летит время. Счастливой пенсии, чемпион», — написал он в Инстаграме», прикрепив текст к фото с боя.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.
Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде. Для ирландца этот бой стал дебютным в боксе. Что касается Мейвезера, то он одержал 50-ю победу в 50 поединках. С тех пор он не выходил на ринг.
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