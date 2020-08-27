«С моим бездарным боксом это травмоопасно!» Проводников — о возобновлении карьеры
Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO россиянин Руслан Проводников дал понять, что не намерен возвращаться на ринг. Последний бой 36-летний Проводников провёл в июне 2016 года.
«О возвращении в ринг могу сказать, что с моим бездарным боксом это травмоопасно! Сейчас у меня нет мотивации для возвращения. Я никогда не гнался ни за деньгами, ни за славой, поэтому сегодня просто наслаждаюсь жизнью.
Жизнь — очень интересная штука, и я хочу как можно больше времени проводить с семьёй. Когда родился старший сын Иван, я всё время проводил на сборах, сейчас у меня растёт маленький Тимофей, и я хочу быть рядом, пока он крепнет», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».
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