Джошуа: вырублю Фьюри за шесть раундов. Хочу проломить ему голову

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал об ожиданиях от поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри, обладателем пояса WBC. Напомним, ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

«Я очень уважаю его, он хороший семьянин и хороший. С другой стороны, я хочу проломить ему голову. Прогноз? Шесть раундов. Думаю, даже уверен, что вырублю его.

У меня карьера короче, поэтому я посвежее. Я смогу выдержать давление. Уверен, я его вырублю.

Первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью, в реванше Фьюри изменил план и проучил Деонтея. Но в любом случае я быстрее Уайлдера. Я считаю, что я лучше», — приводит слова Джошуа Daily Mail.