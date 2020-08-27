Фото: Конор Макгрегор и княгиня Монако готовятся к путешествию на водных велосипедах

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал в «Инстаграме» несколько фотографий, на которых можно посмотреть, как он тренируется вместе с княгиней Монако Шарлен. Ранее стало известно, что спортсмен и княгиня совершат 180-километровый тур на водных велосипедах.
«Отлично поработали сегодня с Её Высочеством княгиней Монако Шарлен! Мы потренировались, чтобы подготовиться к 180-километровому путешествию из Корсики в Монако на водном велосипеде. Думаем, на путешествие потребуется более 30 часов. Это будет 12 сентября! Мы готовы!» — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.
32-летний Макгрегор начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения в 26 боях в MMA.
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