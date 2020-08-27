Блогер Хасбик в шутку вызвал на бой Магомеда Исмаилова
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, который в свои 18 лет выглядит как пятилетний ребёнок, вызвал на поединок Магомеда Исмаилова. Шуточное видео было опубликовано в «инстаграме» российмкого бойца смешанных единоборств.
«Мага Исма, я вызываю тебя на бой! Хватит бить мешков!», — сказал Хасбик, нанеся несколько уаров по лапам спарринг-партнёра.
«Чё? Ты гонишь что ли? Я тебе растаскаю, я тебя не почувствую просто. Ты серьёзно что ли? Я ж тебя так не оставлю. Алло, полиция? Мне угрожают. Да, Хасбик», — ответил Исмаилов, усмехнувшись.
Напомним, 24 июля Исмаилов провёл поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) с Александром Емельяненко. Магомед одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.
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