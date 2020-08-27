Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Блогер Хасбик в шутку вызвал на бой Магомеда Исмаилова

Блогер Хасбик в шутку вызвал на бой Магомеда Исмаилова
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, который в свои 18 лет выглядит как пятилетний ребёнок, вызвал на поединок Магомеда Исмаилова. Шуточное видео было опубликовано в «инстаграме» российмкого бойца смешанных единоборств.

«Мага Исма, я вызываю тебя на бой! Хватит бить мешков!», — сказал Хасбик, нанеся несколько уаров по лапам спарринг-партнёра.

«Чё? Ты гонишь что ли? Я тебе растаскаю, я тебя не почувствую просто. Ты серьёзно что ли? Я ж тебя так не оставлю. Алло, полиция? Мне угрожают. Да, Хасбик», — ответил Исмаилов, усмехнувшись.

Напомним, 24 июля Исмаилов провёл поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) с Александром Емельяненко. Магомед одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020