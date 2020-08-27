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Силва: думаю, бой с Холлом — моё последнее выступление в октагоне

Силва: думаю, бой с Холлом — моё последнее выступление в октагоне
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Андерсон Силва поделился мыслями о поединке с Юрайей Холлом.

«Возможно, это будет мой последний бой. Усердно тренируюсь каждый день, работаю на максимуме. Моя команда со мной и помогает мне. Все отправились на карантин, чтобы начать тренировки. Я взволнован. Думаю, это моё последнее выступление в октагоне. Посвящаю его своим болельщикам», — приводит слова Силвы BJPenn.

Напомним, не так давно Андерсон Силва договорился о поединке с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Энтони Петтисом, но Дана Уайт не поддержал эту идею.

45-летний Силва последний раз появлялся в октагоне в мае 2019 года и уступил Джареду Каннонье. В последних восьми поединках Андерсон Силва потерпел семь поражений.

По контракту с UFC у Силвы осталось два поединка в промоушене, но, очевидно, стороны решили завершить соглашение по обоюдному согласию.

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