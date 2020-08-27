Силва: думаю, бой с Холлом — моё последнее выступление в октагоне

Боец UFC Андерсон Силва поделился мыслями о поединке с Юрайей Холлом.
«Возможно, это будет мой последний бой. Усердно тренируюсь каждый день, работаю на максимуме. Моя команда со мной и помогает мне. Все отправились на карантин, чтобы начать тренировки. Я взволнован. Думаю, это моё последнее выступление в октагоне. Посвящаю его своим болельщикам», — приводит слова Силвы BJPenn.
Напомним, не так давно Андерсон Силва договорился о поединке с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Энтони Петтисом, но Дана Уайт не поддержал эту идею.
45-летний Силва последний раз появлялся в октагоне в мае 2019 года и уступил Джареду Каннонье. В последних восьми поединках Андерсон Силва потерпел семь поражений.
По контракту с UFC у Силвы осталось два поединка в промоушене, но, очевидно, стороны решили завершить соглашение по обоюдному согласию.
- 27 августа 2020
-
20:39
-
19:01
-
17:30
-
16:10
-
15:02
-
14:02
-
13:27
-
13:26
-
12:07
-
12:00
-
11:01
-
10:01
-
09:07
-
00:56
- 26 августа 2020
-
23:54
-
23:03
-
21:42
-
20:43
-
19:01
-
18:04
-
16:45
-
16:15
-
16:08
-
15:49
-
15:37
-
15:17
-
14:04
-
13:00
-
12:04
-
11:48
-
11:39
-
11:39
-
11:33
-
11:25
-
11:17