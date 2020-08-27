Имадаев узнал имя следующего соперника в UFC

Боец UFC Зелим Имадаев проведёт следующий поединок 5 сентября на турнире UFC Vegas 8 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет опытный Мишель Перейра, сообщает пресс-служба UFC Russia на странице в «Инстаграме».
Имадаев выступит впервые с ноября 2019 года. Тогда он вышел на поединок на турнир UFC в Москве и нокаутом проиграл Дэнни Робертсу. Это было второе поражение Зелима кряду. В UFC он также провёл только два поединка. В общей сложности в смешанных единоборствах на его счету 10 встреч, и в 8 он победил.
Что касается Перейры, предыдущий поединок он провёл в феврале 2020 года, проиграв Диего Санчесу, и это было второе поражение подряд. В смешанных единоборствах в активе Перейры 36 боёв. В них он одержал 23 победы, 11 раз проиграл и две встречи были признаны несостоявшимися.
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