Миочичу неинтересен бой с Нганну, он хочет попробовать себя в боксе
Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич признался, что его не привлекает перспектива повторного поединка с Фрэнсисом Нганну, который является претендентом на титул. По словам американца хорватского происхождения, он больше склоняется к тому, чтобы испытать себя в профессиональном боксе.
«Меня не привлекает бой с Нганну. Провёл уже 25-минутный урок на тему как его побить. Хочу получить новый вызов. Хотелось бы провести бой по правилам бокса», — приводятся слова Миочича на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
Нганну уже отреагировал на эти слова Миочича, предположив, что тот пытается избежать реванша.
«Это твой способ избежать боя со мной?» — написал Нганну в «Твиттере».
Напомним, Миочич и Нганну уже бились, и победу решением судей одержал Стипе.
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