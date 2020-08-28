Волков: удивительный мир, в котором существует легальная работа бить друг друга за деньги

Боец UFC Александр Волков поделился мыслями о сущности смешанных единоборств. Россиянин назвал этот вид спорта «легальной работой, в которой позволяется бить других людей за деньги».
«Хлеба и зрелищ. Удивительный мир, в котором существует легальная работа бить друг друга за деньги. Хоть я и рад быть частью всего этого, но не стоит забывать, что это в первую очередь спорт. Для меня это работа на собой, преодоление себя и совершенствование своих навыков. Хоть многие и знают, как нужно и, что надо для успеха, но возникает вопрос: раз это так легко и очевидно, почему вы сами этого не сделаете?
Хотели вы когда-нибудь почувствовать себя профессиональным бойцом ММА?» — спросил Волков у подписчиков.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».
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