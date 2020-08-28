Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Волков: удивительный мир, в котором существует легальная работа бить друг друга за деньги

Волков: удивительный мир, в котором существует легальная работа бить друг друга за деньги
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Александр Волков поделился мыслями о сущности смешанных единоборств. Россиянин назвал этот вид спорта «легальной работой, в которой позволяется бить других людей за деньги».

«Хлеба и зрелищ. Удивительный мир, в котором существует легальная работа бить друг друга за деньги. Хоть я и рад быть частью всего этого, но не стоит забывать, что это в первую очередь спорт. Для меня это работа на собой, преодоление себя и совершенствование своих навыков. Хоть многие и знают, как нужно и, что надо для успеха, но возникает вопрос: раз это так легко и очевидно, почему вы сами этого не сделаете?

Хотели вы когда-нибудь почувствовать себя профессиональным бойцом ММА?» — спросил Волков у подписчиков.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020