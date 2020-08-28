Вердум назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом всех времён

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум выразил мнение, что знаменитый россиянин Фёдор Емельяненко является лучшим бойцом за всю историю MMA. Напомним, в 2010 году Вердум одержал победу в поединке с Емельяненко, успешно применив болевой приём в первом раунде.
«Я невероятно уважаю Фёдора. Я никогда не говорил о нём ничего плохого.
Емельяненко никогда не говорил ничего плохого обо мне. Он просто выходит и дерётся. Как по мне, он величайший в мире тяжеловес. Стипе Миочич – чемпион нашего времени, но Емельяненко – величайший боец всех времён», — цитирует Вердума MMA Fighting.
43-летний Вердум выступает в MMA с 2002 года. Последний бой он провёл в июле 2020 года, победив Александера Густафссона. На его счету 24 победы, 9 поражений и 1 ничья.
43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
- 28 августа 2020
-
09:00
-
00:59
-
00:30
- 27 августа 2020
-
23:54
-
23:23
-
22:35
-
21:45
-
20:39
-
19:01
-
17:30
-
16:10
-
15:02
-
14:02
-
13:27
-
13:26
-
12:07
-
12:00
-
11:01
-
10:01
-
09:07
-
00:56
- 26 августа 2020
-
23:54
-
23:03
-
21:42
-
20:43
-
19:01
-
18:04
-
16:45
-
16:15
-
16:08
-
15:49
-
15:37
-
15:17
-
14:04
-
13:00