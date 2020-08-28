Хабиб Нурмагомедов объявил о запуске проекта MMA Global

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов стал послом нового промоутерского проекта MMA Global. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Рад стать глобальным послом MMA Global. Это новое, инновационное мероприятие, которое объединит бойцов с болельщиками. MMA Global не тянет спорт назад, а двигает его вперёд.

Это шаг в будущее в индустрии смешанных единоборств. Много качественных и интересных турниров нас ожидает в ближайшем будущем. Но самое интересное — это то, что любой из вас может участвовать в этом проекте, и это очень просто», — написал спортсмен.

31-летний Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Его последним соперником был Дастин Порье, который проиграл ему в сентябре 2019 года. Следующим соперником Хабиба будет Джастин Гэтжи, поединок состоится 24 октября. Всего на его счету 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.