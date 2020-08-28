Хабиб Нурмагомедов объявил о запуске проекта MMA Global

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов стал послом нового промоутерского проекта MMA Global. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме».
«Рад стать глобальным послом MMA Global. Это новое, инновационное мероприятие, которое объединит бойцов с болельщиками. MMA Global не тянет спорт назад, а двигает его вперёд.
Это шаг в будущее в индустрии смешанных единоборств. Много качественных и интересных турниров нас ожидает в ближайшем будущем. Но самое интересное — это то, что любой из вас может участвовать в этом проекте, и это очень просто», — написал спортсмен.
31-летний Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Его последним соперником был Дастин Порье, который проиграл ему в сентябре 2019 года. Следующим соперником Хабиба будет Джастин Гэтжи, поединок состоится 24 октября. Всего на его счету 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.
- 28 августа 2020
-
10:03
-
09:00
-
00:59
-
00:30
- 27 августа 2020
-
23:54
-
23:23
-
22:35
-
21:45
-
20:39
-
19:01
-
17:30
-
16:10
-
15:02
-
14:02
-
13:27
-
13:26
-
12:07
-
12:00
-
11:01
-
10:01
-
09:07
-
00:56
- 26 августа 2020
-
23:54
-
23:03
-
21:42
-
20:43
-
19:01
-
18:04
-
16:45
-
16:15
-
16:08
-
15:49
-
15:37
-
15:17
-
14:04