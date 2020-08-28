Миочич назвал Хабиба лучшим бойцом современности, но не включил его в исторический топ

Действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории американец Стипе Миочич рассказал, кого считает лучшим бойцом современности. По его мнению, этого звания достоин обладатель пояса в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.
«Хабиб Нурмагомедов», — сказал Миочич в своём «инстаграме», ответив на соответствующий вопрос болельщика.
Также он ответил на вопрос, кого следует считать лучшими бойцами за всю историю MMA.
«Разумеется, я, Ройс Грейси, Ронда Роузи, Форрест Гриффин и Жорж Сен-Пьер», — заявил он.
38-летний Миочич выступает в MMA с 2010 года. 15 августа он единогласным решением судей победил Даниэля Кормье, защитив пояс. Всего на его счету 20 побед (в том числе 15 нокаутом) и три поражения.
31-летний Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Его последним соперником был Дастин Порье, который проиграл ему в сентябре 2019 года. Следующим соперником Хабиба будет Джастин Гэтжи, поединок состоится 24 октября. Всего на его счету 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.
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