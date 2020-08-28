Стерлинг раскрыл план на бой с Петром Яном

Американский боец смешанных единоборств Альджамейн Стерлинг рассказал, как собирается действовать в поединке с обладателем пояса UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном. Ожидается, что первую защиту титула Ян проведёт в бою со Стерлингом, который запланирован на сентябрь.
«Не секрет, что я постараюсь повалить Петра Яна в партер. Это моя территория. Понимаю, что он силён в стойке, у него есть много приёмов.
Важным фактором будет то, что он медленно наносит удары. У меня будет преимущество в скорости. Это даст мне возможность пройти в ноги. Думаю, по крайней мере один раз бой перейдёт в партер. Может, и больше, если ему удастся подняться из партера.
Конечно, я планирую драться с ним и в стойке. Я уже говорил, что считаю себя более быстрым, чем он. Это касается и передвижения, и ударов», — рассказал Стерлинг в подкасте Майкла Биспинга в YouTube.
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