Россия впервые в истории примет чемпионат мира по боксу среди военнослужащих

28 августа Международный совет военного спорта (CISM) одобрил заявку Министерства Обороны РФ и Федерации бокса России на право проведения чемпионата мира по боксу среди военнослужащих. Соревнования будут проходить с 20 по 27 сентября 2021 года в Москве. Ожидается, что в турнире примут участие более 135 стран.
«Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих никогда не проводился в России. Федерация бокса России имеет лучший успешный опыт проведения подобных соревнований. В прошлом году чемпионаты мира среди мужчин в Екатеринбурге и среди женщин в Улан-Удэ прошли на высочайшем уровне, мои коллеги по исполкому из Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) до сих пор благодарят за эти турниры и говорят, что мы показали всему миру как должны быть организованы чемпионаты мира. Именно поэтому наша заявка была одобрена руководством международного военного совета», — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва пресс-служба организации.
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