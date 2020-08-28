Лопес-старший: мой сын так отделает Ломаченко, что тот исчезнет на несколько месяцев

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопеса, поделился ожиданиями от поединка своего сына с Василием Ломаченко.



«Все хотят увидеть поединок Ломаченко и Лопеса, по этой причине данный бой такой масштабный. Мой сын за два рануда уничтожил Ричарда Комми. То же самое произойдёт и с Ломаченко. Мой сын собирается так отделать Ломаченко, что тот исчезнет на несколько месяцев, а, может быть, и на год. Так он будет расстроен из-за поражения», — цитирует Лопеса-старшего Boxing247.



Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. Позже Ломаченко сообщил, что бой состоится 3 октября. В итоге было принято решение провести его на две недели позже — 17 октября.