Взвешивание UFC Fight Night 176: Ракич оказался тяжелее Смита

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась церемония взвешивания турнира UFC on ESPN+ 33. В главном поединке турнира встретятся бывший претендент на титул в полутяжёлом весе Энтони Смит и Александер Ракич.



По результатам взвешивания Александр Ракич оказался немного тяжелее оппонента.



Результаты взвешивания UFC Fight Night 176



Основной кард



Энтони Смит (205) — Александар Ракич (205,5)

Робби Лоулер (171) — Нил Магни (171)

Ким Чи Ён (126) — Алекса Грассо (126)

Рикардо Ламас (145) — Билл Альгео (146)

Магомед Анкалаев (205) — Ион Куцелаба (205,5)



Предварительный кард



Маки Питоло (184,5) vs Импа Касанганай (185,5)

Мэллори Мартин (115,5) vs Ханна Сайферс (117)

Алессио ди Кирико (184) vs Зак Каммингс (185)

Алекс Касерес (145) vs Остин Спрингер (151)

Полиана Виана (116) vs Эмили Уитмайр (115,5)

Шон Брэди (170,5) vs Кристиан Агилера (170)