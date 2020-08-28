Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Взвешивание UFC Fight Night 176: Ракич оказался тяжелее Смита

Взвешивание UFC Fight Night 176: Ракич оказался тяжелее Смита
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась церемония взвешивания турнира UFC on ESPN+ 33. В главном поединке турнира встретятся бывший претендент на титул в полутяжёлом весе Энтони Смит и Александер Ракич.

По результатам взвешивания Александр Ракич оказался немного тяжелее оппонента.

Результаты взвешивания UFC Fight Night 176

Основной кард

Энтони Смит (205) — Александар Ракич (205,5)
Робби Лоулер (171) — Нил Магни (171)
Ким Чи Ён (126) — Алекса Грассо (126)
Рикардо Ламас (145) — Билл Альгео (146)
Магомед Анкалаев (205) — Ион Куцелаба (205,5)

Предварительный кард

Маки Питоло (184,5) vs Импа Касанганай (185,5)
Мэллори Мартин (115,5) vs Ханна Сайферс (117)
Алессио ди Кирико (184) vs Зак Каммингс (185)
Алекс Касерес (145) vs Остин Спрингер (151)
Полиана Виана (116) vs Эмили Уитмайр (115,5)
Шон Брэди (170,5) vs Кристиан Агилера (170)

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020