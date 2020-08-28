Грузинский боец снялся с UFC Fight Night 176 из-за положительного теста на коронавирус

Поединок грузинского бойца UFC Гиги Чикадзе и Алекса Касереса был отменён из-за положительного результата теста на коронавирус у Чикадзе, сообщает MMAFighting. Чикадзе заменит Остин Спрингер.



Чикадзе должен был провести поединок с Касересом на турнире UFC Fight Night 176, однако по неизвестным причинам поединок был отменён. Теперь официальные лица подтвердили информацию, что причиной отмены боя стал положительный тест на коронавирус у Чикадзе.



Чикадзе был заменён организаторами на Кевина Крама, однако Крам по неизвестным причинам был исключён из списка участников турнира. В итоге поединок с Касересом проведёт Остин Спрингер.



Никакой дополнительной информации о состоянии заболевшего COVID-19 Чикадзе пока не сообщается.