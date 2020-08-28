Салихов встретится с Клаудио Силвой на турнире UFC 17 октября
Российский боец UFC Муслим Салихов вернётся в октагон 17 октября 2020 года, сообщает MMAFighting. Соперником россиянина станет бразильский боец Клаудио Силва. Турнир состоится в Абу-Даби.
Напомним, в главном событии турнира встретятся Брайан Ортега и Корейский Зомби.
Муслим Садихов в последний раз выходил в октагон 11 июля 2020 года на турнире UFC 251 и одержал победу над «kbpte Pfktcrb раздельным решением судей. Всего на счету Салихова 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и дважды потерпел поражение.
Клаудио Силва в последний раз выходил в клетку 3 августа 2019 года и победил Коула Уильямса приёмом в первом раунде. Бразилец провёл в ММА 15 боёв, одержав 14 побед, и потерпел одно поражение.
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