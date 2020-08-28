Сен-Пьер рассказал о самом унизительном моменте карьеры

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер рассказал о самом унизительном моменте в своей карьере.
«Говорят, что ничего не делает тебя более слабым, чем победа. И это правда. Со мной произошло именно это, когда я побил Мэтта Хьюза. Моё поражение Серре сделало меня только сильнее, потому что я из этого извлёк урок, а победа — ослабила. Я был новым лицом UFC, я был молод и я только что побил Хьюза. Каждый видел, что я непобедим, и я сам начал в это верить. Никто не давал Мэтту Серре ни малейшего шанса. Но он поймал меня хорошим ударом, после чего я не вернулся в бой. И мне снова пришлось усвоить урок, что побеждает не лучший боец, а тот, кто был лучше в день боя.
Это был самый унизительный момент в карьере. Я ощущал, что подвёл каждого фаната, пусть это и стало полезным опытом», — приводит слова Сен-Пьера BT Sport.
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