Лоулер не беспокоится из-за серии поражений перед боем с Мэгни
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер заявил, что его не волнует серия поражений в преддверии поединка с Нилом Мэгни на турнире UFC Fight Night 175.
«Это просто бой. Суббота — это всё, на чём я сейчас сосредоточен. Я просто выйду и продемонстрирую свои навыки, ничего не пытаясь доказать. Прошлое не значит ничего, важно только то, кто ты сегодня. Вот что замечательно в любых соревнованиях.
Мне нравится соревноваться и ещё больше мне нравится готовится к боям. Серьёзно, я люблю работать над своим телом — тягать железо, становиться сильнее, следить за формой. Я занимался этим всю жизнь, и если я закончу со смешанными единоборствами, то я что-нибудь придумаю», — приводит слова Робби Лоулера MMAFighting.
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