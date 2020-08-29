Постол и Рамирес показали одинаковый вес
В Лас-Вегасе (США) состоялась процедура взвешивания перед боксёрским шоу, главным поединком которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBC и WBО в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом и бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе Виктором Постолом.
По итогам церемонии взвешивания Постол показал на весах 63 кг, у Рамиреса — такой же вес. Таким образом, оба боксёра уложились в лимит весовой категории.
Виктор Постол провёл 33 поединка, в которых одержал 31 победу и потерпел два поражения. Последний бой Постола состоялся 27 апреля 2019 года, по итогам которого он одержал победу над французом Мохамедом Мимуном единогласным решением судей.
Хосе Рамирес в 25 поединках в карьере одержал 25 побед.
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