Постол и Рамирес показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе (США) состоялась процедура взвешивания перед боксёрским шоу, главным поединком которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBC и WBО в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом и бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе Виктором Постолом.



По итогам церемонии взвешивания Постол показал на весах 63 кг, у Рамиреса — такой же вес. Таким образом, оба боксёра уложились в лимит весовой категории.



Виктор Постол провёл 33 поединка, в которых одержал 31 победу и потерпел два поражения. Последний бой Постола состоялся 27 апреля 2019 года, по итогам которого он одержал победу над французом Мохамедом Мимуном единогласным решением судей.



Хосе Рамирес в 25 поединках в карьере одержал 25 побед.