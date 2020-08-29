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Кард турнира UFC Fight Night 175: Смит — Ракич, Анкалаев — Куцелаба и другие бои

Кард турнира UFC Fight Night 175: Смит — Ракич, Анкалаев — Куцелаба и другие бои
Бокс/ММА / UFC 0

29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 175. В главном событии турнира встетятся Энтони Смит и Александер Ракич.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC Fight Night 175

Основной кард

Энтони Смит (№ 5) — Александар Ракич (№ 9) — полутяжёлый вес
Робби Лоулер (№ 13) — Нил Магни (№ 14) — полусредний вес
Ким Чи Ён (№ 14) — Алекса Грассо (№ 14) — женский наилегчайший вес
Рикардо Ламас — Билл Альгео — полулёгкий вес
Магомед Анкалаев (№ 13) — Ион Куцелаба — полутяжёлый вес.

Предварительный кард

Маки Питоло — Импа Касанганай — средний вес
Алессио ди Кирико — Зак Каммингс — средний вес
Алекс Касерес — Остин Спрингер — полулёгкий вес
Полиана Виана — Эмили Уитмайр — женский минимальный вес
Мэллори Мартин — Ханна Сайферс — женский минимальный вес
Шон Брэди — Кристиан Агилера — полусредний вес.

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