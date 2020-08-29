Кард турнира UFC Fight Night 175: Смит — Ракич, Анкалаев — Куцелаба и другие бои

29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 175. В главном событии турнира встетятся Энтони Смит и Александер Ракич.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Fight Night 175



Основной кард



Энтони Смит (№ 5) — Александар Ракич (№ 9) — полутяжёлый вес

Робби Лоулер (№ 13) — Нил Магни (№ 14) — полусредний вес

Ким Чи Ён (№ 14) — Алекса Грассо (№ 14) — женский наилегчайший вес

Рикардо Ламас — Билл Альгео — полулёгкий вес

Магомед Анкалаев (№ 13) — Ион Куцелаба — полутяжёлый вес.



Предварительный кард



Маки Питоло — Импа Касанганай — средний вес

Алессио ди Кирико — Зак Каммингс — средний вес

Алекс Касерес — Остин Спрингер — полулёгкий вес

Полиана Виана — Эмили Уитмайр — женский минимальный вес

Мэллори Мартин — Ханна Сайферс — женский минимальный вес

Шон Брэди — Кристиан Агилера — полусредний вес.