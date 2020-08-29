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Шлеменко: очень сложный год, один великий тренер умер — Абдулманап. Теперь второй

Шлеменко: очень сложный год, один великий тренер умер — Абдулманап. Теперь второй
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал смерть тренера Фёдора Емельяненко Владимира Воронова.

«Очень сложный год получается… Один великий тренер умер — Абдулманап. Теперь второй великий тренер — Владимир Воронов. Большая трагедия. Он дал путёвку в жизнь многим, был отцом своих подопечным. Грустно, что такие люди уходят. Главное, чтобы ученики помнили их, продолжали их дело и воспитывали своих чемпионов. Думаю, именно так их и воспитывали наши тренеры. Очень грустно, когда такое происходит», — рассказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Владимир Воронов скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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