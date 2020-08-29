Хрюнов: бой с Уильямсом — откровенный вызов для Харитонова

Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от первого в профессиональной карьере Сергея Харитонова боя по правилам бокса.
«Главное, что будет 11-го сентября, это то, что суперзвезда российских единоборств проведёт свой первый бой по правилам бокса и встретится он не с кем-нибудь, а с Дэнни Уилльямсом, который в своё время победил Майка Тайсона. Это откровенный вызов и удостоверение того, что бокс является тем видом спорта, занятие которым человеку делают жизнь и карьеру — Сергей базовый боксёр, мастер спорта международного класса по боксу, призёр чемпионата России. Мы недолго совещались, когда выбирали, по какому виду спорта провести бой в Химках.
Харитонову предстоит очень тяжёлый бой, потому что это другой вид спорта, в котором он не выступал уже большое количество лет, хотя он и базовый боксёр.
Я сегодня с Уилльямсом разговаривал, он сказал, что ему предлагают бои примерно десять человек в день, чтоб быть упомянутым с тем, кто был в ринге с Майком Тайсоном. Не так много действующих боксёров осталось. Дэнни Уиллиамс ещё и единственный, кто победил Тайсона из выступающих сейчас. Конечно, это большая ответственность для Сергея. Большое спасибо хочу сказать федерации бокса, которая поддержала этот проект. Это мероприятие сильно скажется на популяризации бокса и спорта как образа жизни.
Я рассчитываю на то, что у Сергея получится бой. Если всё будет хорошо, то попробуем в следующий раз не позднее ноября ему ещё раз организовать бой по боксу. Честно, мы планировали в это время бой с Александром Емельяненко, но у него его поединок с Магомедом Исмаиловым не сложился, такое бывает. Я желаю ему скорейшего восстановления и мотивации. Пусть тренируется по боксу, и в конце года попробуем организовать бой с Харитоновым по правилам бокса. Почему нет?», — приводит слова Хрюнова «Комсомольская правда».
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