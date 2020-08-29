Джонни Уокер: буду шаг за шагом идти к титульному бою
Полутяжеловес UFC Джонни Уокер заявил, что он намеревается заполучить титульный бой в организации.
«Я хочу вернуться туда, где я находился перед двумя поражениями. Я собираюсь продвигаться вперёд шаг за шагом. Я собираюсь сразиться с кем-то, кто находится на пару позиций выше меня в рейтинге. Если бог благословит меня, то я смогу победить. После этого я буду медленно продвигаться по рейтингу, пока не стану первым номером и не получу титульный бой.
Я почти был там. Если бы я победил Кори Андерсона и одержал ещё одну победу, то получил бы титульный шанс. Но иногда стоит сделать шаг назад, сделать вдох, чтобы стать лучше. Я уверен, что вернусь ещё сильнее», — приводит слова Джонни Уокера LowKickMMA.
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