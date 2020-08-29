Лопес-старший: мне нравится хейт. Продолжайте и дальше ненавидеть моего сына

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопеса, поделился ожиданиями от поединка своего сына с Василием Ломаченко.



«Мне нравится хейт. Продолжайте и дальше ненавидеть моего сына, потому что это даёт ему возможность показать, что мир ошибается. Он всегда был таким. Его критиковали в любительском боксе, на ОЛимпиаде, после боя с Накатани. Но посмотрите, что произошло. Каждый раз после удара критиков он становится ещё сильнее. Теофимо это просто необходимо Это его заводит. Сейчас треть фанатов против него. Все ждут, что он проиграет Ломаченко. Такие бои — лучший вариант, потому что именно в них Теофимо доказывает, что он способен побить любого.



Мой сын будет сражаться с журналистами, соперником, судьями и хейтерами. Вот с каким настроем он выйдет на бой. На Теофимо будет оказываться колоссальный прессинг, но ему это нравится. Мы намерены закрыть рты критикам 17 октября», — приводит слова Лопеса-старшего Boxing247.