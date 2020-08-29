Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Волков прокомментировал смерть тренера Фёдора Емельяненко

Волков прокомментировал смерть тренера Фёдора Емельяненко
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Александр Волков прокомментировал новость о смерти известного тренера Владимира Воронова, который работал с Фёдором Емельяненко и множеством других спортсменов. По словам Волкова, Воронов стал одним из тех специалистов, благодаря которым он и принял решение заниматься смешанными единоборствами.

«Ушёл из жизни великий тренер Воронов Владимир Михайлович. Большая потеря для нас всех.Владимир Михайлович был одним из первых тренеров, благодаря которым я начал свою профессиональную карьеру.
Владимир Михайлович Воронов воспитал множество чемпионов и внёс огромный вклад в наш спорт. Мои самые искренние соболезнования родным и близким», — написал Волков.

Соответствующий пост доступен на странице Александра Волкова в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020