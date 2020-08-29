Волков прокомментировал смерть тренера Фёдора Емельяненко
Боец UFC Александр Волков прокомментировал новость о смерти известного тренера Владимира Воронова, который работал с Фёдором Емельяненко и множеством других спортсменов. По словам Волкова, Воронов стал одним из тех специалистов, благодаря которым он и принял решение заниматься смешанными единоборствами.
«Ушёл из жизни великий тренер Воронов Владимир Михайлович. Большая потеря для нас всех.Владимир Михайлович был одним из первых тренеров, благодаря которым я начал свою профессиональную карьеру.
Владимир Михайлович Воронов воспитал множество чемпионов и внёс огромный вклад в наш спорт. Мои самые искренние соболезнования родным и близким», — написал Волков.
Соответствующий пост доступен на странице Александра Волкова в «Инстаграме».
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