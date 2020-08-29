Орловский — о Яне: с гопником драться не буду

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский, отвечая на вопрос одного из подписчиков в «Инстаграме», сказал, что не будет драться с чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном, даже невзирая на то, что россиянин не исключил такого развития событий.

«Готов ли я подраться с Яном? Нет, с гопником не буду», — сказал Орловский.

Напомним, между Петром Яном и Андреем Орловским развивается конфликт. Когда Орловского попросили прокомментировать завоевание Яном титула чемпиона UFC, Андрей поздравил руководство клуба «Архангел Михаил» с этим успехом. Ян, реагируя на это заявление спортсмена из Беларуси, назвал того «шкурой».

После Пётр признался, что в случае спонтанной встречи с Орловским, он не исключает с ним силового конфликта.