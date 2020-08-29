Бой Анкалаев — Куцелаба отменили из-за коронавируса за несколько часов до турнира

В ночь с 29 на 30 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 8. В его основном карде должна была состояться дуэль бойцов полутяжёлого веса Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы.

Но поединок отменили за несколько часов до старта турнира, сообщает MMA Fighting. В UFC отметили, что причиной этого стал коронавирус. Однако не раскрывается, у кого именно был диагностирован COVID-19.

Ранее реванш Анкалаева и Куцелабы уже переносили из-за того, что COVID-19 заразился Ион Куцелаба. Напомним, прежде эти бойцы уже встречались. В феврале 2020 года Анкалаев завоевал досрочную победу. Но решение рефери остановить схватку было спорным и бойцы согласились провести реванш.