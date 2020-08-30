Бивол предложил поединок Маркусу Брауну

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол предложил провести поединок бывшему временному чемпиону мира по версии WBA Маркусу Брауну.
«Осенью прошлого года, когда у тебя, Маркус, в графе поражений ещё стоял ноль, моя команда делала тебе предложение, но тебя что-то не устроило и ты отказался. В данный момент у тебя или кого-то другого есть шанс побороться за титул, так как я очень хочу вернуться на ринг и провести поединок», — написал Бивол.
Соответствующий пост доступен на странице Дмитрия Бивола в «Инстаграме».
Напомним, Бивол последний раз появлялся на ринге в октябре минувшего года, когда решением судей победил Ленина Кастильо. Что касается Брауна, то он в минувшем бою проиграл Жану Паскалю и потерял титул временного чемпиона.
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