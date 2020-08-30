Магни победил Лоулера в соглавном бою UFC Vegas 8
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 8. В соглавном бою встретились Робби Лоулер и Нил Магни.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Магни единогласным решением судей.
В главном событии турнира встретятся Энтони Смит и Александер Ракич.
В основном карде должна была состояться дуэль бойцов полутяжёлого вес россиянина Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы, но поединок отменили за несколько часов до старта турнира. В UFC отметили, что причиной этого стал коронавирус. Однако не раскрывается, у кого именно был диагностирован COVID-19. Ранее реванш Анкалаева и Куцелабы уже переносили из-за того, что коронавирусом заразился Ион Куцелаба.
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