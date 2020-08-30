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Ракич одержал победу над Смитом в главном бою UFC Vegas 8

Ракич одержал победу над Смитом в главном бою UFC Vegas 8
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 8. В главном событии турнира встретились американец Энтони Смит и австралиец Александер Ракич.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Ракича единогласным решением судей.

В основном карде должна была состояться дуэль бойцов полутяжёлого вес россиянина Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы. Но поединок отменили за несколько часов до старта турнира. В UFC отметили, что причиной этого стал коронавирус. Однако не раскрывается, у кого именно был диагностирован COVID-19. Ранее реванш Анкалаева и Куцелабы уже переносили из-за того, что коронавирусом заразился Ион Куцелаба.

UFC 2020. UFC Fight Night 175, Лас-Вегас, США
Энтони Смит - Александар Ракич (W)
30 августа 2020, воскресенье. 06:05 МСК
Александар Ракич
Окончено
PTS
Энтони Смит
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