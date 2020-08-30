Украинец Постол проиграл Родригесу и не смог стать чемпионом мира по версии WBC и WBO
В Лас-Вегасе прошёл вечер профессионального бокса, в рамках которого украинец Виктор Постол встретился с американцем Хосе Родригесом. На кону стояло звание чемпиона мира по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе.
С первого раунда американец завладел преимуществом и по ходу боя наращивал своё превосходство. Бой продлился все 12 раундов, и судьи отдали победу Родригесу. Таким образом, американец сохранил свои два пояса.
Постол провёл свой 34-й бой в профессиональном ринге, в которых одержал 31 победу (12 нокаутом) и потерпел 3 поражения.
Хосе Родригес в свою очередь провёл 26 боёв, в которых одержал 26 побед (17 нокаутом).
Изначально, бой должен был состояться в феврале в Китае, но поединок два раза переносили из-за пандемии коронавируса.
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