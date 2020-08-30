Деррик Льюис с сыном едва не разбились на квадроцикле. Видео
Боец UFC Деррик Льюис едва не разбился, катаясь с сыном на квадроцикле.
Льюис неудачно начал движение на квадроцикле, в результате чего он с сыном влетел в дерево, задев при этом часть дома.
Ранее стало известно, что Деррик Льюис свой следующий бой проведёт бой с Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC Fight Night, который состоится 28 ноября
Льюис (24-7, 1 NC) выиграл три матча кряду: победил Благоя Иванова, единогласным решением судей – Илира Латифи и техническим нокаутом – Алексея Олейника.
Блэйдс (14-2, 1 NC) выиграл четыре боя подряд, побив по очкам Джастина Уиллиса, отправив в нокауты Шамиля Абдурахимова и Джуниора дос Сантоса. В последнем поединке он решением судей был сильнее россиянина Александра Волкова.
Льюис, победив Олейника, установил рекорд UFC по количеству нокаутов в тяжёлом весе
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