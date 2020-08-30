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Перспективный тяжеловес Дюбуа нокаутировал Снайдерса

Перспективный тяжеловес Дюбуа нокаутировал Снайдерса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В ночь на 30 августа в Лондоне (Великобритания) прошёл турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступил один из самых перспективных тяжеловесов планеты Даниэль Дюбуа. Соперником 22-летнего британца стал боксёр из Нидерландов Рикардо Снайдерс.

Дюбуа с первых секунд начал действовать агрессивно, заставляя Снайдерса прижиматься к канатам. В первой трёхминутке Рикардо трижды оказался на канвасе, но сумел достоять до конца раунда. На старте второго отрезка рефери снова открыл счёт, после чего схватка была остановлена.

Таким образом, Дюбуа защитил титул WBO International. Ожидается, что в следующем поединке Даниэль встретится с другим небитым британцем, призёром Олимпиады Джозефом Джойсом.

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