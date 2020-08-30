Ламас и Алджео получили бонус за лучший бой на турнире UFC
Ранним утром 30 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 8. По завершению лига определила лучший его бой. Таковым было признано противостояние бойцов полулёгкого веса Рикардо Ламаса и Била Алджео. Бойцы за яркое выступление получили по $ 50 тыс в качестве бонуса.
Фрагменты их схватки доступны на «Чемпионате».
Напомним, в главном поединке турнира Александар Ракич решением судей победил экс-претендента на титул Энтони Смита. В соглавном событии шоу экс-чемпион лиги Робби Лоулер проиграл в четвёртый раз кряду. На этот раз он уступил Нилу Мэгни.
Бой с участием россиянина Магомеда Анкалаева был отменён за несколько часов до турнира из-за коронавируса.
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