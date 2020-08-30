Ламас и Алджео получили бонус за лучший бой на турнире UFC

Ранним утром 30 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 8. По завершению лига определила лучший его бой. Таковым было признано противостояние бойцов полулёгкого веса Рикардо Ламаса и Била Алджео. Бойцы за яркое выступление получили по $ 50 тыс в качестве бонуса.

Фрагменты их схватки доступны на «Чемпионате».

Напомним, в главном поединке турнира Александар Ракич решением судей победил экс-претендента на титул Энтони Смита. В соглавном событии шоу экс-чемпион лиги Робби Лоулер проиграл в четвёртый раз кряду. На этот раз он уступил Нилу Мэгни.

Бой с участием россиянина Магомеда Анкалаева был отменён за несколько часов до турнира из-за коронавируса.