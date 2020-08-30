Мартин и Брэйди получили бонус UFC за выступление вечера

Ранним утром 30 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 175. По его итогам лига определила обладателей бонусов за лучшее выступление вечера.

Так, чек на $ 50 тыс. получила Мэллори Мартин, одержавшая досрочную победу над Ханной Сайферс уже во втором раунде. Бонус достался и бойцу полусреднего веса Шону Брэйди, который в противостоянии с Кристианом Агилерой одержал победу удушающим приёмом во втором раунде. Брэйди также получил $ 50 тыс.

Фрагменты выступления Мартин доступны на «Чемпионате».

Напомним, в главном поединке турнира в Лас-Вегасе экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Энтони Смит проиграл единогласным решением судей Александару Ракичу. Это второе поражение Смита кряду.