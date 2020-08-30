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Диллашоу объявил о скором возвращении и пообещал отвоевать титул, принадлежащий Яну

Диллашоу объявил о скором возвращении и пообещал отвоевать титул, принадлежащий Яну
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу объявил, что скоро вернётся в спорт. Американец пообещал, что вновь станет чемпионом лиги. Отметим, что обладателем титула в легчайшем весе сейчас является Пётр Ян.

«Моё возвращение состоится скоро, и я готов вернуть то, что принадлежит мне», — написал Диллашоу в своём «инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, Диллашоу владел титулом в легчайшем весе с 2014 по 2016 год и с 2017-го по 2019-й. В марте 2019 года стало известно, что Ти Джей провалил допинг-тест. Спортсмен не стал оспаривать результат теста и добровольно отказался от титула. USADA дисквалифицировала Диллашоу на 2 года.

Последний раз боец появлялся в октагоне в январе 2019 года, когда проиграл Генри Сехудо в бою за пояс в наилегчайшем весе.

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