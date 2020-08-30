«Жесть». Орловский со второго раза ответил на вопрос о ситуации в Беларуси

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский, сначала не хотевший делиться мыслями о политической ситуации в Беларуси, снова получил вопрос на эту тему. На этот раз спортсмен не стал уходить от ответа.

«Конечно слежу за ситуацией, куда же без этого. Смотрю, читаю, слушаю. Жесть», — сказал Орловский, отвечая на вопрос одного из подписчика в «Инстаграме».

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли очередные президентские выборы. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции не согласились с результатами, представленными ЦИК, и попытались их оспорить. После этого в стране начались массовые протесты, столкновения с силовиками и множественные задержания.